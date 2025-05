Fratres, sessanta anni all’insegna della generosità e solidarietà

Il Gruppo donatori di sangue Fratres di Asciano celebra quest’anno un traguardo importante: 60 anni di attività al servizio della comunità. Guidato dal presidente Andrea Moscadelli, il gruppo ha organizzato un mese ricco di iniziative per coinvolgere cittadini di tutte le età e sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue.

I festeggiamenti si sono aperti con una suggestiva Passeggiata al chiaro di luna, un evento che ha unito sport, natura e solidarietà, offrendo ai partecipanti un’occasione per condividere un momento di comunità sotto le stelle. È stata poi la volta della foto di gruppo insieme ai bambini della scuola per l’infanzia e scuola primaria dell’Istituto comprensivo Sandro Pertini di Asciano, che hanno partecipato con entusiasmo al progetto, testimoniando quanto sia fondamentale avvicinare anche le nuove generazioni al valore della donazione.

"La donazione di sangue è un gesto di straordinaria generosità e solidarietà, fondamentale per salvare vite e garantire cure essenziali a chi ne ha bisogno – spiega il sindaco Fabrizio Nucci –. I donatori di sangue a cui va il ringraziamento di tutta la nostra comunità sono veri eroi silenziosi, il cui contributo volontario e altruista sostiene il sistema sanitario e rafforza il senso di comunità. Ogni donazione è un atto di responsabilità sociale che fa la differenza, incarnando i valori di umanità e speranza. Invitiamo tutti a sostenere questa causa vitale, perché donare sangue significa donare vita".

"Questo sessantesimo anniversario rappresenta non solo un traguardo storico per il nostro gruppo, ma anche un’occasione per guardare al futuro con rinnovato entusiasmo – sottolinea il presidente Andrea Moscadelli –. In sessant’anni, centinaia di donatori hanno offerto il proprio contributo silenzioso ma fondamentale, salvando vite e sostenendo la nostra comunità nei momenti di bisogno. Le iniziative di questo mese vogliono celebrare questo impegno e coinvolgere nuove generazioni, perché la cultura della donazione si trasmette anche attraverso l’esempio e la condivisione. Ringrazio di cuore tutti i volontari, i donatori e le realtà che collaborano con noi: questo è un anniversario di tutti, e per tutti".