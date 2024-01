Fratres, calendario di solidarietà. Gli studenti sono protagonisti

Fra i calendari del 2024 non è passato inosservato il gesto di solidarietà legato al nuovo calendario dei donatori sangue Fratres di San Gimignano. In quelle pagine hanno offerto il loro contributo gli studenti dell’Istituto Folgòre da San Gimignano con alla guida la dirigente Cecilia Martinelli, preside anche al ’Caselli’ di Siena. Alcune classi dei ragazzi della Folgòre, coordinate con il Progetto Scuola dall’insegnante Monica Docci per realizzare alcuni disegni sul tema della donazione di sangue, hanno partecipato al "grande dono" diventando protagonisti dell’iniziativa. Sia la scuola sia il gruppo Fratres del presidente Silvio Viti hanno così voluto testimoniare l’importanza della donazione di sangue e soprattutto dell’aiutare le persone nel bisogno. Dentro quelle pagine, ogni mese un disegno realizzato dagli studenti della Folgòre con opere originali che saranno distribuite alla comunità dai volontari dei Fratres. L’iniziativa fa parte del calendari degli appuntamenti del Festival ’Accade d’Inverno a San Gimignano’ che prevede iniziative di solidarietà.

Romano Francardelli