Fraternità nelle guerre. Iniziativa a San Giuseppe

"Aprire squarci di fraternità in un mondo di guerra". È l’argomento della conferenza in programma sabato a Poggibonsi presso la Sala dell’Amicizia (parrocchia di San Giuseppe), nel quadro degli incontri formativi adulti 2023-2024 a cura di Azione cattolica. Alle 21,15 interverrà Chiara Tintori, politologa, saggista, docente presso l’Università Cattolica. L’associazione ’Chiesina e…’ di Poggibonsi, spiega così i contenuti dell’incontro: "Parole come riconciliazione, pacificazione tra popoli che si odiano hanno ancora un senso in un mondo dilaniato dai conflitti? I grandi della terra non vogliono, oppure non sono in grado di porre fine alle guerre da loro scatenate? E poi l’ appello (inascoltato) di Papa Francesco: “All’inizio dell’ anno ci siamo scambiati gli auguri di pace. Ma le armi continuano a distruggere. Preghiamo affinché quanti hanno potere su questi conflitti riflettano sul fatto che la guerra non è la via per risolverli perché semina morti tra i civili e distrugge città e infrastrutture. Oggi la guerra è in se stessa un crimine contro l’umanità“. Temi che verranno trattati nel corso dell’ incontro".