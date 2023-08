Fratelli d’Italia sollecita l’Amministrazione "Servono risposte sugli interventi urgenti"

"Risposte dall’amministrazione sui motivi e sugli interventi necessari e urgenti da svolgere". È la richiesta di Fratelli d’Italia Poggibonsi, per voce del coordinatore Manfredi Biotti. "È già il secondo grave cedimento strutturale, dopo quello di via Marmocchi del 26 giugno – osserva Biotti - per il quale appare necessario un intervento immediato da parte del Comune, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini".