Fratelli d’Italia attacca: "No a sfilate elettorali"

La religione non si può mescolare con la politica, tanto meno con la propaganda elettorale. E’ l’ammonimento che emerge dall’intervista ad un quotidiano on line senese del dirigente regionale di Fratelli d’Italia, Fabio Strianese. L’esponente del partito di Giorgia Meloni evita di usare l’espressione ‘opportunismo politico’, ma il senso delle sue parole è chiaro ed evidente, così come il riferimento all’immagine del candidato sindaco del centrosinistra Riccardo Vannetti davanti al Centro Islamico Culturale di La Badia, diffusa dal Pd colligiano all’indomani del banchetto per l’Iftar di Ramadan che la comunità musulmana di Colle ha offerto alla città lo scorso 30 marzo.

"Non vorremmo che la moschea diventasse oggetto di attenzioni elettorali – afferma – Abbiamo un buonissimo rapporto con la comunità islamica colligiana e proprio per una questione di rispetto non siamo andati all’evento, per evitare ogni possibile strumentalizzazione. A differenza di altri, a noi non interessano le ‘sfilate elettorali’: a maggior ragione alla vigilia della Santa Pasqua. Probabilmente comprendiamo meglio di altri la sensibilità ed il sentimento religioso e per questo avremo un confronto con l’imam e con i suoi rappresentanti". Anche ragioni per così dire ‘storiche’, alla base della posizione polemica assunta da Fratelli d’Italia: "Ci pare un po’ strano che dopo 20 anni che esiste la moschea a Colle, solo adesso ci si precipiti in presenza – conclude Strianese – Una strana coincidenza che, sicuramente, non è dettata da motivi di rispetto per la comunità islamica".

Alessandro Vannetti