Fratelli d’Italia al bivio È fumata quasi bianca Il partito punta su Fabio Montomoli corre solo

di Orlando Pacchiani

In una campagna elettorale dai continui colpi di scena, in particolare dalle parti dell’attuale maggioranza, difficile affermare che sia stata messa la parola fine ai riposizionamenti. Ma nel giro di 48 ore, dopo la decisione di Fratelli d’Italia di non sostenere più Emanuele Montomoli, la situazione sembra incanalarsi verso un nuovo assestamento. Mancano prese di posizione ufficiali in tal senso, ma FdI avrebbe ottenuto la disponibilità di Nicoletta Fabio, docente alle scuole superiori, che già era stata sondata nei mesi scorsi. Un passaggio che per chiudersi deve trovare la convergenza anche del resto del centrodestra, per poi valutare la possibilità di inserire nella coalizione anche componenti civiche. Anche Montomoli attende ovviamente di capire cosa succederà e chi continuerà a essere al suo fianco, ma non si tira indietro dalla corsa elettorale.

"Vado avanti tranquillamente – afferma – e la prossima settimana parlerò più ampiamente nel corso di una conferenza stampa, nella quale motiverò la mia scelta e farò alcune riflessioni sulla decisione di chi ha ritenuto di non dovermi più sostenere". Se tutto il centrodestra si sfilerà, Montomoli sarà dunque al via con le sole componenti civiche, in una corsa che si farà ovviamente molto più in salita ma con l’obiettivo di giocare comunque un ruolo chiave in uno scenario frammentato e con la certezza di un ballottaggio. Giovedì dovrebbe essere il giorno prescelto per la sua uscita pubblica. Nel quadro dei movimenti, da registrare ieri anche l’ennesimo cambiamento in consiglio comunale. Maria Concetta Raponi ha lasciato SiAmo Siena, di cui era capogruppo, per tornare nel centrodestra e di fatto criticando la candidatura di Castagnini e la frattura con i partiti.

"Sono nata nel centrodestra e ho sempre fatto una scelta di partito – afferma Raponi –, sono entrata in una compagine civica che, per me, doveva avere uno sbocco nel e con il centrodestra, perché a quel mondo sono legata. Il percorso intrapreso dal raggruppamento civico, legittimo, perché deciso a maggioranza dai componenti dello stesso, non è affine e in linea con quello che mi ero prospettata all’inizio e pertanto da me non può essere condiviso".

Difficile ora capire quanto tempo servirà al centrodestra per chiudere la partita, ma considerando che l’ipotesi Nicoletta Fabio è ormai trapelata, non potrà certo restare in sospeso per un tempo indeterminato. Se davvero si convergerà sul nome della docente, già priore dell’Istrice e rettore del Magistrato delle Contrade, la soluzione sarà verosimilmente individuata in un tempo ristretto, anche per iniziare a lavorare concretamente sulla chiusura delle candidature al consiglio comunale.