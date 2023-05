FranciOn: maggio con la musica da camera del Conservatorio

Primavera in musica per il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena che torna ad arricchire la proposta culturale della città con una settimana di concerti di musica da camera nella Chiesa di Sant’Agostino. Gli appuntamenti, in programma ogni sera da domani a giovedì (ore 18), fanno parte della rassegna ‘FranciOn 2023’ e avranno come protagonisti i docenti dell’Istituto e alcuni dei loro migliori studenti. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione. Il calendario completo della rassegna musicale firmata dal Franci è disponibile su www.conservatoriosiena.it