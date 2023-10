Francigena Ultramarathon il trionfo dei camminatori. Arrivo in Piazza del Campo

Grande successo per la Walking Francigena Ultramarathon, la manifestazione che unisce Siena e Acquapendente e che ha visto quest’anno l’arrivo in Piazza del Campo. Oltre 1000 le iscrizioni per un’indimenticabile camminata nella natura con percorsi di varie lunghezze, fino ai 120 Km. Dopo la presentazione dell’iniziativa, con l’assessore al turismo Vanna Giunti, Alessandra Terrosi sindaco di Acquapendente e Daniele Bibbiani, Gruppo Trekking Senese, ieri stato il giorno dei camminatori, tra cui i rappresentanti delle numerose associazioni coinvolte nella manifestazione.

’Walking Francigena Ultramarathon” è una camminata non competitiva che ha lo scopo di far conoscere le bellezze naturali e artistiche dei territori che attraversa, il ricco patrimonio storico, culturale e ambientale dei Comuni del senese, della Val d’Orcia e dell’Alto Lazio. Un modo di percorrere la via di Sigerico mettendo insieme sport, storia, cultura e natura. L’itinerario più breve è stato di 15 chilometri da Grancia di Cuna a Siena, il più lungo (120 chilometri) quello da Acquapendente a Siena.

Nel mezzo percorsi da 65, 55, 40, 35 e 30 chilometri tra le terre di Siena, Aquapendente, Monteroni d’Arbia, Buonconvento, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Radicofani, San Casciano dei Bagni, Abbadia San Salvatore e Proceno, i Comuni organizzatori.

In questa edizione, oltre al percorso inverso rispetto al passato, la novità era anche la collaborazione con Coldiretti Siena presente con alcuni punti di vendita diretta dei prodotti di Campagna Amica organizzati con le aziende del territorio. Non sono mancati laboratori didattici per i più piccoli per l’educazione, la promozione e la valorizzazione delle eccellenze alimentari.

"Una giornata molto bella – ha commentato il Presidente di Coldiretti Siena Luigi Sardone – un grazie di cuore al sindaco Nicoletta Fabio e a tutta l’amministrazione per averci concesso questa possibilità. Esporre i nostri prodotti qui ha un significato importante perchè permette di far conoscere il cibo sano e ribadire concetti come tracciabilità e km 0. Questa è la forza di Coldiretti". Vendita diretta, laboratori didattici per i più piccoli, partnership importante. "Lo sport legato al cibo sano è fondamentale, - continua Sardone – questo serve anche per dimostrare la deriva che potrebbe rappresentare il cibo sintetico".