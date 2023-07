Franchi, Montanari taglia il prato "Visita del Comune senza valore"

di Guido de Leo

Dopo il sopralluogo di giovedì pomeriggio dell’agronomo incaricato dal Comune insieme al vicesindaco Michele Capitani, all’assessore allo sport Lorenzo Lorè, al comandante della polizia municipale Marco Manganelli e ai tecnici comunali, l’Acr Siena ha iniziato a prendersi cura almeno del manto erboso dello stadio ‘Artemio Franchi’, da settimane abbondonato all’incuria e al caldo cocente.

Ieri mattina un incaricato della società di Montari ha tagliato l’erba che ai bordi del rettangolo verde (anche se di verde ce n’è rimasto ben poco) era cresciuta a dismisura e poi sono stati effettuati i primi cicli di innaffiamento. Un intervento che era stato annunciato al Comune a mezzo posta elettronica certificata dallo stesso patron dell’Acr Siena giovedì sera e poi ribadito in un ennesimo comunicato (come ormai da prassi pubblicato solo sul sito del club e non sui canali ufficiali della società). "Il Comune di Siena, e il suo sempre presente in foto assessore dello sport, dopo una lettera senza valore definita ‘interlocutoria’ alla Figc, ha fatto un’altra visita senza valore ‘interlocutorio’ allo stadio Franchi. Il Comune, infatti, ha ben compreso e capito di dover cambiare velocemente rotta, e a differenza di quanto dichiarato a mezzo stampa e via pec all’Acr Siena 1904, si è ben guardato da far tagliare o innaffiare il manto erboso del Rastrello. Manto erboso, che nello specifico, ha subìto giovedì sera le prime opere di taglio, da personale del Siena Calcio rientrato dalle ferie". "I lavori - si legge ancora nella nota - sono continuati nella giornata di ieri per portare il livello di altezza dell’erba in stato ottimale e procedere poi ad innaffiamento programmato cosi come i futuri tagli - come sempre fatto - curati e pagati dall’Acr Siena 1904. Per entrare al Rastrello bisogna bussare o suonare all’Acr Siena 1904. Questo comunicato stampa naturalmente è interlocutorio".

Questa la surreale nota della società dell’ingegnere romano, protagonista assoluto del punto più basso della centenaria storia della Robur, che almeno fino a quando non si pronuncerà di nuovo il Tar di Firenze sulla questione proseguirà nella querelle con l’amministrazione comunale sulla concessione dello stadio nonostante non abbia, fin dal momento del suo sciagurato insediamento nel giugno 2022, rispettato nulla del cronoprogramma relativo ai lavori necessari ed urgenti soprattutto riguardo alla tribuna coperta.