Franchi, battaglia aperta tra Comune e Acr Siena

di Angela Gorellini

E’sempre stato un campo di battaglia, il vecchio Rastrello. Arena delle imprese della Robur. Anni di polvere, anni di gloria, di lacrime e di gol. Lo è tutt’ora, un campo di battaglia, ma lo scontro niente ha a che fare con il calcio giocato. Per veder di nuovo rotolare una palla al Franchi, e chissà in quale categoria, ci sarà da aspettare.

La schermaglia, in questa torrida estate, è tra il Comune di Siena e il presidente bianconero Emiliano Montanari. Con l’erba che rischia di seccarsi irrimediabilmente in attesa del pronunciamento del Tar (a cui il Consiglio di Stato, a cui si è appellato l’ingegnere romano) l’amministrazione ha rotto gli indugi: "In seguito alle verifiche effettuate dai nostri legali - ha spiegato l’assessore allo Sport Lorenzo Loré - è emerso che il pronunciamento del Consiglio di Stato non contiene l’accoglimento della sospensiva rispetto alla rescissione della convenzione per inadempienza. Per tale ragione abbiamo provveduto a inviare all’Acr Siena una pec in cui annunciamo di provvedere alla dovuta manutenzione delle strutture, intanto tramite il taglio dell’erba e l’irrigazione del campo".

I lavori sarebbero dovuti partire ieri ma, pur essendo di lieve entità, l’iter burocratico da seguire ha richiesto 24 ore in più di tempo. Il Comune andrà avanti nonostante il comunicato che il club bianconero ha pubblicato nella tarda serata di martedì, in risposta alla decisa presa di posizione dell’amministrazione. "Al Comune di Siena non sarà consentito alcun accesso - si legge nella nota -. Il Comune di Siena, oggi, se vuole entrare allo stadio Franchi, può farlo soltanto dietro autorizzazione dell’Acr Siena 1904 spa (in attesa del pronunciamento del Tar sia il Rastrello che il campo Bertoni all’Acquacalda sono nella disponibilità del Siena ndr)". "Se il Comune di Siena dovesse perseguire quanto dichiarato - prosegue il comunicato-, e da noi già diffidato prontamente a mezzo pec, Acr Siena 1904 procederà immediatamente in ogni sede di giudizio. Il Comune di Siena continua a mandare pec con comunicazioni di accesso, dalla sera alla mattina del giorno dopo, pensando di poter fare la voce grossa o intimorire in qualche modo il Siena calcio. Pensiero sbagliato e, soprattutto, interlocutore sbagliato. Il Comune di Siena non si rende conto che, ogni passo indietro spera possa fare l’Acr Siena 1904, ne riceverà 10 in avanti. Noi saremo pronti in ogni occasione e in ogni sede e grado di giudizio per ricordarglielo".

La situazione, insomma, è decisamente delicata e ingarbugliata: l’amministrazione, oggi, porterà avanti il suo proposito, aprirà le porte dello stadio per adempiere a ciò in cui il Siena è mancato, rischiando di distruggere un patriomonio della comunità. Cosa farà allora il presidente Montanari?‍