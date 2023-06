Francesco Fiore Testimonial della donazione organi: "Un sì per la vita"

"Il trapianto è un’opportunità di vita. Basta un sì, per dare il proprio consenso alla donazione e all’espianto di organi e tessuti e dare una speranza e possibilità di lottare contro la malattia a chi questa speranza rischia di non averla". E’ il messaggio di Francesco Fiore, 36 anni, pluritrapiantato di cuore e di rene, campione italiano e terzo ai mondiali di tennis per trapiantati, testimonial dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese della donazione di organi.

La nomina è avvenuta in occasione della premiazione della seconda edizione del concorso ’Dona la vita con Aido’, promosso con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Siena e il contributo della sezione soci Unicoop Firenze e Lions Club Siena.

Obiettivo dell’evento è sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della donazione degli organi, attraverso un concorso che ha premiato i lavori realizzati dai ragazzi delle scuole superiori di Siena e provincia durante l’anno, in tre categorie: grafiche per sculture, grafiche pittoriche e filmati.

A trionfare, nella categoria grafiche per sculture, Ginevra Boccacci del Liceo artistico di Siena; il secondo premio è andata alla classe 5° PD dell’Artusi di Chianciano Terme che ha realizzato una mignon di pasticceria a tema donazione. Rachele Nannini e Carolina Giotti, sempre dell’artistico Duccio da Boninsegna, hanno vinto il primo e il secondo premio nella categoria grafiche pittoriche, mentre l’Istituto Bandini ha fatto suoi entrambi i premi nella categoria filmanti con i cortometraggi ’Una giornata qualsiasi’ e ’Inutile beneficenza’.

"Questi ragazzi ci hanno trasmesso delle grandi emozioni – ha detto Stefano Bechini, presidente Aido Siena –. Questa è la strada da perseguire". "Le Scotte è centro unico in Toscana per trapianti di cuore e polmone - ha ricordato il dg Antonio Barretta –, oltre che centro trapianti di rene e sede della Banca della cute della Regione".