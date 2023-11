Franceschelli: "Premio a tutto il territorio"

"Un nuovo riconoscimento internazionale, che fa seguito a quelli degli anni scorsi, alla qualità del territorio e della nostra denominazione e alla città di Montalcino a conferma del rapporto e dell’integrazione che la lega ai produttori che investono e operano con rispetto della tradizione sul nostro territorio, contribuendo a portare nel mercato Usa e nel mondo un prodotto di altissima qualità e pregio". Così il sindaco di Montalcino, il senatore Silvio Franceschelli, dopo il premio assegnato dalla rivista americana ’Wine Spectator’ al Brunello di Montalcino 2018 di Argiano, eletto ’il milgiore vino del mondo’.

Franceschelli non ha dubbi: "Più in generale, è un riconoscimento per il vino italiano e alla sua identificazione con il territorio di produzione che rappresenta un riferimento in termini di sostenibilità produttiva e ambientale, nonché in competitività e qualità per numerosi mercati, anche emergenti. Aree interne, spesso marginali, che danno lustro all’Italia e che devono essere sempre più tutelate contro il rischio del dissesto idrogeologico e lo spopolamento. Perché questo accada occorre che siano garantiti servizi e infrastrutture che troppo spesso vengono messe in discussione da scelte poco lungimiranti".

La voce di Franceschelli si unisce a quella di Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del Brunello di Montalcino, e a quella di tanti produttori della zona, che si conferma un’area di eccellenza.