Franceschelli in aula sul ’dl siccità’ "Atto senza le risorse sufficienti"

"Siamo in presenza dell’ennesimo atto d’urgenza che non prevede risorse sufficienti, che non parla di programmazione e che rischia di essere l’ennesima scatola vuota. Un provvedimento che nasce zoppo e che ha respinto tutti gli emendamenti che prevedevano stanziamenti per fare e manutenere le opere". Così il senatore Silvio Franceschelli, capogruppo del Partito democratico nella commissione Industria, commercio e agricoltura intervenendo in aula sul ‘Decreto siccità’.

Franceschelli ha sottolineato come "le misure contenute nel decreto sono insufficienti perché non si prevede una disciplina chiara e semplice, che nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità animale e vegetale sia tale da consentire di aumentare, manutenere o ripristinare la portata degli invasi esistenti e la messa in sicurezza dei corsi d’acqua anche intervenendo e disciplinando il tema delle terre di accumulo".

“Più in generale, - ha detto il Senatore - questo provvedimento in più parti si rappresenta intangibile nella sua applicazione e non rispondente con la finalità originaria di contrasto alla siccità e di infrastrutturazione dell’Italia, non solo per i contenuti ma anche perché non sono stanziate appropriate risorse economiche".