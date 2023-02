Frana sulla strada, scatta l’allarme

Nel tardo pomeriggio di ieri si è registrata una frana sulla 429 che collega Poggibonsi a Castellina in Chianti. All’improvviso, nel tratto che fa parte del comune di Poggibonsi, sono venuti giù dalla collinetta circostante alcune pietre e un cumulo di terra, senza tuttavia colpire le auto di passaggio. Sono stati alcuni automobilisti a dare l’allarme. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia e una pattuglia della polizia municipale del comando di Poggibonsi. La terra e i sassi, fortunatamente, sono caduti sul ciglio della strada e quindi la circolazione non ha subito rallentamenti. Per rimuovere i detriti e sgomberare l’asfalto i pompieri hanno impiegato circa mezz’ora. Ripulita la strada, polizia municipale e vigili del fuoco hanno avvertito della frana l’amministrazione provinciale che ha competenza sulla 429.