Strada interrotta a Petriolo, frana blocca la Provinciale: "Infiltrazioni per la pioggia"

Siena, 29 maggio 2023 - Da ieri notte la strada provinciale 4, nei pressi delle terme di Petriolo, è interrotta al traffico al km 0,700 a causa di una frana che ha colpito la carreggiata. I primi rilievi effettuati dai tecnici della Provincia individuano nelle "piogge dei giorni passati", la causa del "movimento franoso sul rilevato stradale dovuto alle infiltrazioni delle acque".

Nella notte tra venerdì e ieri il crollo, che ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco. "Purtroppo – recita la nota della Provincia – non è al momento facile capire l’entità del vuoto che si è creato e quindi in via precauzionale, anche con l’intervento dei Vigili del Fuoco, la Provincia ha deciso di chiudere al transito la strada".

Sul posto i tecnici della Provincia con il dirigente Massimo Betti, in contatto costante con il presidente David Bussagli, per valutare da subito quale tipo di intervento fare. Il problema si è verificato in una zona già abbastanza martoriata in tema di viabilità, da quando nel 2015 il distacco del rivestimento della galleria di Pari causò il transito di tutto il traffico dalle strade interne, finché non è stata completata la nuova galleria.

Ora chi doveva percorrere la strada provinciale 4 dovrà aggirare l’improvviso ostacolo causato dalla frana, sfruttando la Siena-Grosseto con gli accessi rispettivamente da Pari e da Iesa nelle due direzioni.

A breve si saprà la tipologia di intervento che potrà essere messa in campo e i tempi previsti per il ripristino della strada.

L’auspicio è che i lavori possano essere effettuati più rapidamente possibile, ma questa chiusura che arriva proprio alla partenza della stagione estiva (e quindi con il traffico al massimo sulla Due Mari) è una complicazione non di poco conto.

Orlando Pacchiani