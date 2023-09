Frana in via Livini I tempi sono lunghi

Il sindaco Donati lo aveva detto fin dall’inizio (ottobre 2022): il ripristino di via Livini non sarà né rapido né economico. La sistemazione della parte alta della circonvallazione Via Nova di Colle, interessata da un principio di frana che impone una riduzione di carreggiata, transito a senso unico alternato con semafori e divieto ai mezzi pesanti da ormai 11 mesi, costerà, infatti, un milione e 100mila euro e per completarla ci vorranno sei mesi. A partire da quando... non si può sapere, dal momento che, come ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Nardi alla Festa de l’Unità di Gracciano, nonostante il progetto sia definito dopo i lunghi studi tecnici preparatori e le risorse finanziarie siano state reperite, non c’è ancora, né si sa quando arriverà, il parere positivo della Soprintendenza. Anche se il cantiere potesse partire subito, la viabilità sulla circonvallazione non potrebbe tornare alla normalità prima di marzo 2024, ma l’ennesimo freno burocratico (dopo i guai per i collaudi dell’impianto di risalita e l’adeguamento dei palchi del Teatro dei Varii) rischia di allungare ulteriormente i tempi.