Chiusura al transito veicolare del tratto della Sp 478 di Sarteano, tra i km 28+860 e km 29+050, dall’11 al 13 settembre e comunque fino al termine dei lavori. È quanto stabilito con ordinanza dalla Provincia per lavori di ripristino di un tratto stradale in frana. Chi proviene dalla Cassia 2 verso sud sarà indirizzato in direzione Radicofani, percorso inverso per chi viene da Radicofani.