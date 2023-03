Fra libri, autografi e manoscritti all’incanto tre lotti senesi

Gonnelli Casa d’Aste si prepara all’asta primaverile, dedicata a libri, autografi e manoscritti, che si terrà dal 21 al 23 marzo nella sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49 a Firenze. Nelle tre giornate saranno messi all’incanto oltre 750 lotti, in sei sessioni di vendita. All’asta finiranno tre lotti legati a Siena e al patrimonio storico e culturale: il lotto 332 comprende l’opera ’Il Palio di Siena’ in tiratura limitata, frutto della collaborazione tra Misciattelli e Duilio Cambellotti, cui si devono le xilografie a colori che adornano il testo; sono 29 tavole, con base d’asta 850 euro. Il lotto 111 è un certificato di credito bancario del XVII secolo del Monte de Paschi di Siena, datato ottobre 1657; una pergamena stampata con annotazioni e firme manoscritte, con base d’asta 200 euro. Infine nel lotto 133 le Relazione di Fiorenza et di Siena 1561, manoscritto cartaceo in italiano di Vincenzo Fedeli.