Fotografie senesi tutte da leggere

E’ la fotografia la protagonista del prossimo evento-incontro alla biblioteca Briganti al Santa Maria della Scala. Con ‘Letture di Fotografia’ si mette insieme l’arte alle qualità espresse nel settore dal mondo senese. Domenica 12 marzo, a partire dalle 10, con il contributo del Siena Foto Club e dal Dipartimento di Didattica della Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) si svolgerà la seconda edizione di questo evento che prevede l’analisi di foto singola eo portfolio (brevi racconti fotografici).

Un modo per offrire agli appassionati di fotografia senese o appartenenti ad altre realtà associative, sulla scia del successo della prima edizione, la possibilità di sottoporre ad attento giudizio i propri lavori.

L’intento infatti è quello proprio di cadenzare annualmente un evento che possa far crescere tante possibili professionalità. E’ importante aggiungere che questi giudizi arriveranno da esperti del settore, a cominciare da Claudia Ioan, Direttrice del FIAF e con lei altri nomi eccellenti come Silvano Bicocchi, Susanna Bertoni, Massimo Agus, Massimiliano Tuveri. Nomi che a chi si occupa di questo settore, sono quantomai rilevanti.

Sarà il modo anche per rilevare la sensibile crescita del Siena Foto Club, con il suo presidente Carlo Pennatini che segue da tempo l’evolversi di questo evento. Il radicamento a livello cittadino ed il modo di interscambiarsi con eccellenze proprio come lo è la Biblioteca Briganti. La giornata prevede, inoltre fino alle ore 12 i tavoli di lettura, per poi dalle 14,20 riprende i lavori di esamina e di giudizio.

Alle 16,45 si svolgerà poi il seminario "Fotografia & Editoria", a cura di Claudia Ioan, all’interno sarà ospitato anche un breve excursus del connubio fra fotografia ed editoria (Forme, origini, futuro), a partire dai primi libri autoprodotti dell’ottocento, passando per l’esplosione di immagini nei magazine del novecento fino all’editoria contemporanea, le fanzine e ancora al libro autoprodotto del presente.

E questo escursus non potrà che affrontare poi il futuro prossimo, il senso domani dell’immagine in questo mondo della comunicazione e dell’informazione sempre più veloce e frenetico e sempre più "usa e getta". L’intensa giornata si concluderà alle 18,30 con la premiazione del miglior portfolio e della foto singola.

Massimo Biliorsi