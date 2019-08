Rapisce e stupra la ex: viaggio incubo tra Toscana e Lazio, le immagini delle telecamere

Ecco i fotogrammi che raccontano il viaggio da incubo di una donna, rapita e violentata dal suo ex. La ragazza, 28 anni, è stata prelevata a Siena dal trentenne albanese, con precedenti di polizia. Poi è stata portata per tre giorni a Foligno, quindi a Roma. A Castel Romano è riuscita a gettarsi dall'auto. Le immagini si riferiscono proprio ai momenti in cui la donna scappa. Alla fine sarà la scelta giusta. Alcuni passanti la aiuteranno. L'uomo è stato arrestato.

