Fossi: "La priorità è recuperare consensi"

Doppio appuntamento per gli iscritti al Pd, che domenica sono chiamati non solo alle Primarie per la scelta del nuovo segretario nazionale, ma anche a quelle per eleggere il nuovo vertice Dem della Toscana. Per questo Emiliano Fossi (foto), che sfida Valentina Mercanti per la Segreteria toscana, ieri ha fatto tappa in provincia, accolto dai segretari Andrea Valenti e Massimo Ronucci, dall’assessore regionale Simone Bezzini, dal capogruppo Alessandro Masi, dal presidente della Provincia David Bussagli e da diversi amministratori: "Mi candido alla segreteria regionale per cambiare il Pd della Toscana – ha detto –. Quest’ultima gestione ha portato una perdita del consenso, la regione ora è contesa, non più contendibile". Fossi intende "ripartire dai problemi della gente, di cui il Pd edeve farsi carico". Infine l’annuncio di un’interrogazione al Governo sulla vertenza Whirlpool. Domenica le urne saranno aperte dalle 8 alle 20. Si vota al Centro civico San Miniato, al Circolo Arci di Fontebecci, dei Pispini, di Ravacciano, del Ruffolo e di Sant’Andrea, al Circolo Pd di Palazzo Diavoli, Sant’Agostino, Taverne d’Arbia, Colonna San Marco, all’Auditorium Acli della Lizza e al Circolo ricreativo della Coroncina.