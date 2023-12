Forza Italia e Italia Viva. Congressi prima del voto

Conto alla rovescia per i congressi di Forza Italia e Italia viva. Gli azzurri, reduci dalla campagna di tesseramento che ha portato al partito 582 tessere, si apprestano sabato prossimo all’Hotel San Marco a confermare Alessandro Pallassini coordinatore provinciale, procedendo all’elezione degli 11 membri del direttivo. Contestualmente, Forza Italia deciderà anche i nomi dei dieci membri che parteciperanno al congresso nazionale.

"E’ un momento di grande partecipazione, di democrazia interna ma anche di programmazione, di ascolto, di condivisione, per mettere le basi di un percorso politico – spiega Pallassini –. Forza Italia, anche nella provincia di Siena, ha lavorato puntando sul radicamento, come indicato dal coordinatore regionale Marco Stella".

Intanto Italia Viva si organizza: stabilite le date dei congressi comunali: a Colle si terrà domani dalle 17 alle 21; a Siena, sabato 16 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 così come a Poggibonsi, (ore 8.30-12.30), a Rapolano Terme (ore 9-13). A Montepulciano il congresso comunale sarà invece domenica 17 dicembre (ore 9-13); a San Gimignano, lunedì 18 (ore 16-20); a Monteroni d’Arbia, martedì 19 (ore 18-22).

A livello nazionale e regionale i componenti di Italia Viva sono invece già stati eletti e nominati nei giorni scorsi. Stefano Scaramelli è membro del Comitato Politico Nazionale, dell’Assemblea nazionale, oltre che della Cabina di regia regionale e dell’Assemblea regionale. In Assemblea nazionale entrano anche Eleonora Contucci e Nico Ferrandi. Invitato permanente il presidente provinciale Paolo Cucini. In Cabina di regia di Italia Viva Toscana c’è Pamela Fatighenti. In Assemblea regionale entrano Massimo Cava, Bruno Bruni, Paola Piomboni, Stefania Platini, Francesca Tosti, Filomena De Marco e Nico Ferrandi.