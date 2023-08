Forza Italia, c’è Pallassini "Al lavoro per le elezioni"

di Cristina Belvedere

Cambio della guardia alla guida del coordinamento provinciale di Forza Italia: al posto di Lorenzo Lorè, neoassessore allo Sport nella Giunta Fabio, arriva il dentista Alessandro Pallassini, di provenienza civica. Il passaggio del testimone è avvenuto alla presenza del coordinatore regionale Marco Stella e del vice Roberto Belardi, nonché dello stesso Lorè e della capogruppo in Consiglio comunale Lorenza Bondi. "Forza Italia ha sempre ritenuto di valorizzare le qualità e le competenze – ha detto Stella –. Ora il partito è in fase di riorganizzazione a livello regionale, provinciale e locale. Il tutto è propedeutico al congresso nazionale del 24 e 25 febbraio. Lorè ha un impegno gravoso in Comune, la scelta di Pallassini rappresenta quindi un segnale di apertura alla società civile". E ancora: "Forza Italia è al centro del campo da gioco della politica – ha aggiunto Stella –. Inizieremo il tesseramento sul territorio per poi andare entro dicembre al congresso comunale e provinciale, dove verranno scelti i delegati al congresso nazionale".

L’anno prossimo si andrà al voto in 29 Comuni della provincia: "Siamo in una nuova fase per Forza Italia, senza la quale non si vince e non si governa – ha concluso Stella –. Si apre la sfida in vista delle Europee e delle Regionali del 2025. Noi saremo il motore fondamentale per il successo". Da parte sua il vicecoordinatorre toscano, Roberto Berardi, ha commentato: "Porteremo avanti i valori di Berlusconi e il suo sogno", mentre l’assessore Lorè ha aggiunto: "Nella comunità politica vince sempre il gioco di squadra. Se siamo compatti come me, Lorenza Bondi e Marco Falorni in Comune, otterremo ottimi risultati". Bondi ha rimarcato: "Il nostro ruolo di monitoraggio dell’amministrazione comunale fa la differenza e avvicina i cittadini. Gli ingressi in Forza Italia indicano che il partito è vivo". Infine Pallassini: "Mi metto in gioco per portare avanti l’eredità di valori lasciata dal Cavaliere. Siamo un partito aperto. Siena ha bisogno di una terapia di mantenimento dopo la terapia d’urto di Giorgia Meloni. Io sono un moderato, ci metterò volontà e impegno in vista delle prossime sfide elettorali".