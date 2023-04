’Forti come su un ring’ Gloria Peritore testimonial dell’evento

La campionessa mondiale di Kickboxing Gloria Peritore testimonial dell’incontro di sabato alle 16 nell’auditorium Santo Stefano alla Lizza, promosso dal Coordinamento donne Acli di Siena e Selena Italy Associazione per la promozione dell’imprenditoria femminile. Gloria Peritore è campionessa mondiale di Kickboxing e testimonial di progetti antiviolenza. L’iniziativa vuole dimostrare come sia possibile accrescere il proprio potenziale attraverso lo sport per affrontare le sfide della vita. Interventi di Chiara Volpato (Acli nazionale), Simona Sestini (Soroptimist), Laura Cresti (presidente Selena Italy), Maria Caccamo (Acli Siena).