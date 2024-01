Fortezza, un bando per tre e tante incognite

Fra un paio di settimane si definiranno meglio i contorni del bando per la gestione dei bastioni della Fortezza Medicea. I tre concorrenti (la rinata Enoteca Italiana, Nannini-Scudieri, A23 di Degortes e Rosati), in caso di superamento del vaglio di legittimità della domanda, dovranno scendere nel concreto e presentare progetti per i lavori e programmi di sviluppo. I tempi stringono per la stagione primaverile-estiva, col rischio che sia già tardi, e si intrecciano con il nuovo bando che il Comune farà uscire per la stagione estiva sempre della Fortezza. Se a tutto ciò aggiungiamo i marosi attraversati da Siena Jazz e i prossimi lavori per demolire e ricostruire la scuola Sclavo, le incognite che gravano sulla Fortezza sono, forse, al completo.