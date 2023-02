Fortezza Medicea contenitore di eventi Un avviso pubblico per la stagione estiva

La giunta comunale ha approvato le ’linee di indirizzo per l’assegnazione della Fortezza Medicea per la realizzazione di iniziative e eventi anno 2023’, su proposta dell’assessore al commercio e turismo Stefania Fattorini. "Con questo atto – specifica l’assessore Fattorini – diamo mandato agli uffici di realizzare il progetto per permettere alla Fortezza Medicea di essere un reale contenitore di eventi, in vista della prossima stagione estiva, ma non solo. Pensiamo alla Fortezza come un luogo di aggregazione per tutta la comunità senese, un luogo vivibile e fruibile. Per questo abbiamo pensato a un avviso pubblico che porti a un progetto adeguato alla realizzazione dei prossimi eventi estivi. Le scorse stagioni hanno evidenziato tutte le potenzialità del luogo, ideale per eventi con un calendario di iniziative per senesi e per turisti". La giunta ha deliberato un avviso pubblico di selezione che assegni gratuitamente la Fortezza Medicea, con un contributo economico di 50mila euro del bilancio comunale, da assegnare al soggetto vincitore destinato alla comunicazione del progetto.