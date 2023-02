"Fortezza Medicea Avanti con il percorso di rinascita intrapreso"

"Con la conclusione del mandato elettorale non deve chiudersi il percorso di rinascita intrapreso dalla Fortezza medicea", scrive il consigliere comunale Tommaso Bartalini. "L’utilizzo della Fortezza per le feste dei partiti era stato l’emblema del fallimento delle precedenti amministrazioni - prosegue -. Se per i bastioni San Filippo e San Francesco il rebus rimane legato al fallimento di Enoteca Italiana, per i bastioni San Domenico e La Madonna la criticità riguarda l’utilizzabilità dopo molti anni di scarso impiego. La proposta che guardo con maggiore interesse è di rendere la Fortezza il contenitore polifunzionale per eventi. I tempi sono maturi: occorre ripensare alla Fortezza tutto l’anno e superare la logica dei singoli eventi a carattere occasionale o stagionale".