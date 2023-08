"Forno crematorio a Sinalunga: il Pd si è svegliato"

"Bene che anche il Pd e il sindaco Zacchei si siano svegliati e abbiano capito che il forno crematorio a Bettolle è un’opera che potrebbe mette a rischio la salute". Così i consiglieri comunali Mattia Savelli, Tatiana Roggi e Rebecca Papa, di Alleanza per Sinalunga: "Deduciamo che il Pd si sia finalmente svegliato e abbia capito che quell’impianto potrebbe essere un rischio per la cittadinanza. A fronte di questo comunicato siamo molto fiduciosi che appoggeranno al mozione con la quale chiediamo di avviare l’iter per togliere dal Piano strutturale intercomunale la possibile creazione del forno crematorio". Alleanza per Sinalunga aggiunge: "A noi interessa la salvaguardia della salute pubblica, a quanto pare il Pd si è completamente dimenticato di tutelare i cittadini. Se si sono svegliati, meglio tardi che mai".