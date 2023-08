Forno crematorio a Bettolle E’ scontro in Consiglio

di Marco Brogi

E’ stata una seduta ’bollente’, quella dell’ultimo Consiglio comunale di Sinalunga. Non solo per il caldo. A scaldare gli animi, una questione destinata a tenere banco per parecchio tempo: l’ipotesi di realizzare un impianto di cremazione a Bettolle. Una eventualità duramente criticata da Alleanza per Sinalunga, gruppo all’opposizione, per motivi ambientali. "E’ stato discusso il nuovo Piano Strutturale Intercomunale e sono state numerose le perplessità che abbiamo riscontrato – lamentano i consiglieri Mattia Savelli, Tatiana Roggi e Rebecca Papa – Una su tutte è sicuramente la previsione di un impianto crematorio a Bettolle, nei pressi del cimitero. Dubbi che ci hanno fatto dare un fermo voto di contrarietà oltre al fatto che riteniamo sia stata fatta una scarsa e superficiale informativa su tutto il Piano strutturale".

"L’eventuale collocazione dell’impianto – tuonano – è assolutamente inconcepibile perché a poche decine di metri dalle abitazioni e a circa 300 metri in linea d’aria dalla scuola dell’infanzia e dal nuovo campo sportivo. Sembra appurato che questo tipo di impianti possa produrre inquinanti atmosferici rischiosi per la salute pubblica come polveri sottili, monossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo, composti organici volatili e metalli pesanti". E ancora: "Già a Siena – rincarano la dose i consiglieri di Alleanza per Sinalunga – ci sono state problematiche legate alle emissioni dell’impianto crematorio e a far discutere è stata proprio la sua collocazione vicino al centro abitato tanto che il neosindaco ha sempre dichiarato che chiederà una controllo h24 all’Arpat".

Il sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei, respinge le critiche al mittente e getta acqua sul fuoco: "Nessuno farà cose contro la salute e contro l’ambiente. Si tratta di polemiche inutili, dal momento che siamo nella fase di adozione del piano strutturale. E adozione non vuol dire realizzazione – sottolinea –. Quella dell’impianto crematorio è una previsione sulla base delle esigenze avanzate da tante persone di dotare il territorio di una struttura di questo tipo. Ma dovrà iniziare tutto un percorso di valutazione, di partecipazione e di osservazioni. Fino a che il Comune non inserirà questa ipotesi nel piano operativo, non verrà realizzato nulla. Non escludo che alla fine sia il Comune stesso a non ritenere la cosa possibile". E infine "Prediamo atto della posizione di Alleanza per Sinalunga, ma sono discorsi prematuri – conclude Zacchei –. Ripeto: il Comune potrebbe anche decidere di non farne di nulla".