Fontebranda si accende Cillerai: "Ad agosto torniamo in Piazza Squalifica scontata"

di Laura Valdesi

SIENA

La pioggia non dà tregua alla festa titolare dell’Oca. Ma Fontebranda incrocia le dita sperando che almeno oggi, ci sarà il battesimo contradaiolo, e domani che la Contrada gira, la fortuna volga il suo sguardo benevolo. "La cena prevista nel Portico dei Comuni la facciamo in società, già deciso", spiegava ieri il governatore Francesco Cillerai a margine della presentazione di un regalo speciale fatto all’Oca dalle famiglie Fontani e Vanni: i morsi e i filetti dei cavalli da Palio. "Ognuno di questi ha una storia, ce ne sono diversi che oggi non potrebbero essere più utilizzati perché i tempi sono cambiati. Alcuni fatti apposta artigianalmente per riuscire a girare a destra, unicamente per Piazza. Qualcosa di particolare, diversi anche arrugginiti. Però è la nostra storia e della nostra famiglia", le parole accolte da un applauso al momento della donazione a chi ha scritto la storia di Fontebranda e portato in alto il suo nome. Ben 75 fra morsi e filetti "che – spiega il governatore – verranno inseriti in una teca. Il posto naturale credo che sia nella stalla".

Governatore Cillerai, nonostante il maltempo abbia costretto a modificare il programma, finalmente si torna alla tradizione.

"C’è grande partecipazione, abbiamo potuto anche rendere omaggio agli ospiti del Campansi dove si trovano diversi nostri contradaioli. Portare a loro ma non solo un momento di spensieratezza e di gioia è stato toccante".

E oggi c’è il battesimo alle Fonti, pioggia permettendo.

" Una cerimonia che riguarderà più di trenta bambini e alcuni adulti. In tutto dovrebbero essere 45".

Molti, se si considera che la crisi generale della natalità di cui tanto si è parlato anche negli ultimi mesi.

"I fiocchi azzurri e rosa sono infatti diminuiti anche nell’Oca. Il trend è questo collegato anche alla generale situazione di incertezza, in primis lavorativa".

L’Oca sconta a luglio la squalifica e chiude i conti con la giustizia paliesca. Ad agosto torna al canape.

"Dopo quattro anni sarebbe anche l’ora di essere in Piazza. C’è una grandissima attesa, questo periodo di tempo senza Palio è sembrato un’eternità. E’ risultato complesso anche tenere unita la Contrada e motivare i giovani. Ma ad agosto ci siamo. Si torna a vedere la luce".

Fra le tante iniziative, sempre ieri pomeriggio nella sala delle vittorie, la relazione del professor Fabio Gabbrielli, storico dell’architettura dell’Università di Siena, su ’Fontebranda e la sua fonte’. Oggi alle 17 l’iniziazione dei giovani ocaioli, alle 18 il battesimo contradaiolo e alle 21 il ricevimento della Signoria, seguito poi la sera da giochi e concerto nel rione. Domani il giro e alle 15 il trasferimento del busto di Santa Caterina alla basilica di San Domenico.