Fontebranda, per ora niente Aru. Tucci: "Non è prevista nel 2024"

Per la seconda volta consecutiva l’assessore a mobilità, trasporti e sicurezza del Comune di Siena Enrico Tucci ha dovuto rispondere in consiglio comunale circa le criticità riscontrate dagli abitanti di Fontebranda. Questa volta a presentare l’interrogazione è stato il gruppo consiliare Pd. "Per quanto attiene il prolungamento del marciapiede dal nido d’infanzia all’agenzia Luppoli, la questione è allo studio dell’amministrazione – ha detto Tucci –. I dati dal 1 gennaio 2023 sulla pericolosità e il rischio incidenti vedono in totale tre incidenti stradali rilevati, di cui uno con lesioni a un conducente. Sono state accertate 98 sanzioni per violazioni statiche e 5 per violazioni dinamiche".

Riguardo la linea 54 del Pollicino: "Confermiamo che la soluzione adottata è da considerarsi sperimentale – ha detto Tucci –; verrà prorogata l’ordinanza attuale che scade a fine mese, mentre stiamo valutando con At delle modifiche da introdurre da fine febbraio". C’è poi preoccupazione su viabilità e parcheggi: "L’unica soluzione sarebbe attuare l’Aru 12 ‘Esterna Fontebranda’ – ha detto l’assessore –. Si tratta di un provvedimento non sempre gradito dai residenti. È una scelta da ponderare e comunque non prevista nell’anno in corso. La poca fluidità all’ingresso della Ztl è dovuta invece anche al fisiologico fenomeno dell’accompagnamento". Tucci ha dato risposte anche circa l’illuminazione in via Esterna Fontebranda e in strada delle Grotte: "Risulta funzionante, ma l’ufficio provvederà a programmare un sopralluogo, come pure per valutare la fattibilità di allaccio agli impianti pubblici dell’illuminazione dell’area di accesso alla risalita".

Alessandro Masi, Pd, che ha illustrato l’atto, si è dichiarato non soddisfatto. "L’amministrazione deve essere chiara sulla situazione della linea 54 del pollicino, e a garantita la sicurezza del parcheggio e della viabilità pedonale – ha detto il consigliere del Pd –. Ringrazio invece per la volontà di affrontare il tema dell’illuminazione all’ingresso della risalita".