Fonte delle Fate, incuria. L’allarme dei cittadini

"Regna l’incuria in via San Francesco a Poggibonsi. La vegetazione cresciuta senza regole, ormai ricopre il vecchio acquedotto sulla strada che porta fino alla Fonte delle Fate". Lamentano la mancanza di decoro nella zona, tra il parco del Vallone e le Fate, alcuni residenti del centro storico di Poggibonsi, che mettono in evidenza nelle loro rimostranze "lo stato in cui si trova l’antica opera, non più utilizzata da tanto tempo in materia di distribuzione idrica, ma non per questo meritevole di rimanere nell’abbandono e nascosta dietro ad ampie porzioni di fogliame, rami, fronde e arbusti", spiegano. "Vero che l’acquedotto di quella precisa area di Poggibonsi non è più ‘in servizio’ da chissà quanto – aggiungono gli abitanti nel loro intervento, arrivato poi al nostro giornale – ma sarebbe importante ad opera degli enti e delle istituzioni salvaguardare anche la memoria di uno dei luoghi da considerare come un piccolo simbolo di Poggibonsi, lungo la via delle Fate. In una superficie per l’erogazione di acqua che una volta riforniva tra l’altro la fontana di piazza Cavour, nel cuore della città".

Paolo Bartalini