Fondo sanitario. Cgil e pensionati raccolgono 9mila firme

Cgil e Spi Cgil hanno anticipato alla direttrice sanitaria della Asl Sud Est Assunta De Luca le oltre 9mila firme raccolte nella provincia di Siena a sostegno della proposta di legge approvata dal Consiglio Regionale Toscano per l’aumento minimo di 4 miliardi di euro l’anno dal 2023 al 2027 del Fondo Sanitario Nazionale. In solo qualche settimana i sindacati con il contributo di circa 200 pensionati hanno raccolto un numero imponente di firme, grazie a 140 banchetti nei mercati, ospedali, centri commerciali e nelle strutture sanitarie. "Vogliamo che la sanità resti pubblica ed universale, condizione fondamentale per l’accesso alle cure".