Fondo librario Giuseppe Aldo Rossi Il dono dell’enigmista

Martedì 28 marzo dalle 9 all’Università per Stranieri si terrà il convegno di presentazione del Fondo Giuseppe Aldo Rossi (1913-2020), uno dei maggiori esperti di enigmistica italiani. Dopo la recente scomparsa, si deve alla figlia, Simonetta Rossi, la donazione del fondo librario del padre ad Unistrasi: preziosissimo materiale, testimonianza delle dinamiche linguistiche, culturali e sociali che hanno attraversato il nostro paese dal XIX secolo a oggi. "Il fondo - sottolinea il professor Massimo Vedovelli - è costituito da libri, articoli, riviste, materiale manoscritto di grande interesse per la storia dell’enigmistica, sia per lo studio della lingua dal punto di vista storico, delle sue strutture morfosintattiche, del lessico e dell’organizzazione semantica. Il materiale raffigura l’universo dei giochi di parole come il regno della metalinguisticità, della creatività regolare e non regolare".