"Fondo in dono alle vittime di violenza"

"Devolvere il fondo per l’attività politica a favore delle vittime di violenza di genere". E’ la proposta della consigliera comunale Anna Ferretti (foto), Progetto Siena, che spiega: "Rossana Salluce, presidente di ’Donna chiama Donna’, informa che nell’ultimo mese le richieste di aiuto di donne vittime di violenza sono passate da 65 a 72: sette donne in trenta giorni fuori casa, che chiedono aiuto, è un numero grande per il nostro territorio, sintomo di un problema che sta emergendo, ma che purtroppo non accenna a diminuire".

Ferretti continua: "Sono state programmate diverse iniziative di sensibilizzazione, ultima quella nelle contrade, ma c’è anche un bisogno concreto e immediato a cui le istituzioni e il terzo settore devono rispondere: queste donne, spesso con figli, si trovano sole, in ambienti estranei, senza lavoro e con tanti bisogni materiali". Di qui l’appello: "Propongo ai gruppi consiliari e ai consiglieri un gesto concreto di attenzione.

Tra i regolamenti istituzionali del Consiglio comunale di Siena è presente un articolato che prevede, salvo modifiche il prossimo anno, 400 euro annue a consigliere e 400 euro annue a gruppo consiliare da destinare ad attività formative del consigliere e del gruppo consiliare, giornali, riviste, cancelleria, e quanto può servire per l’attività politica.

Ho provato a vedere come consigliere come funzionava l’utilizzo del fondo – sottolinea Ferretti – e mi sono resa conto che non è di facile uso pertanto presumo che diversi importi rimangano inutilizzati. Propongo pertanto al presidente del Consiglio comunale e ai capigruppo di trovare, se è possibile, la corretta modalità perché gli importi non utilizzati siano destinati al sociale e vengano spesi per sostenere le realtà come ’Donna chiama Donna’".