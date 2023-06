Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-27, ultima tappa del tour in Toscana a Siena

Ultime quattro tappe del tour di presentazione delle misure destinate alle imprese nel settennato 2021-27 del Fondo europeo di sviluppo regionale. Lunedì 26 giugno sarà la volta di Siena. L’incontro si svolgerà dalle 9.30 alla Camera di Commercio in piazza Giacomo Matteotti 30. L’assessore all’economia e turismo Leonardo Marras sarà accompagnato da tecnici per illustrare le opportunità di investimento in tema di ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività. A disposizione della Toscana ci sono infatti oltre 500 milioni di euro. Per iscrizioni https:bit.lytoscanaeuropa