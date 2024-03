"Fondo eccellenze della gastronomia. Domande impossibili"

Sorpresa e irritazione per le attività senesi della ristorazione dopo il black out di venerdì nella procedura informatica di accettazione delle domande per il Fondo eccellenze della gastronomia. Il ’click day’ sul portale di Invitalia si è infatti trasformato in un ingorgo snervante per tutte le imprese che attendevano da tempo questa opportunità.

"Ci troviamo a constatare che dopo svariati episodi del genere non si è attivato un sistema più efficace, che metta in grado chi ha diritto di ottenere delle opportunità di farlo effettivamente – tuona Leonardo Nannizzi, presidente di Confesercenti Siena – diverse attività senesi di ristorazione, pasticceria e gelateria si erano convinte a dedicare tempo per concorrere all’assegnazione del fondo. E’ l’ennesimo episodio di incaglio burocratico che snerva gli imprenditori e facilita la chiusura delle imprese".