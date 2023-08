Fondi Pnrr, la protesta dei sindaci "Tagli milionari ai progetti senesi"

di Cristina Belvedere

"Disagio, preoccupazione e rabbia". Questo lo stato d’animo con cui una trentina di sindaci della provincia di Siena ha manifestato ieri mattina in piazza Duomo contro la rimodulazione dei fondi Pnrr annunciata dal Governo. "E’ sparito il rifinanziamento del Fondo affitti – ha detto il presidente della Provincia e sindaco di Poggibonsi, David Bussagli – ma i Comuni non sono in grado di supportare le centinaia di famiglie in difficoltà. Come se non bastasse, l’sms che annunciava lo stop al Reddito di cittadinanza scarica sui Servizi sociali degli enti locali l’eventuale presa in carico delle persone escluse dal sussidio. Noi sindaci non ci stiamo,è un’aggressione alla nostra comunità".

Schierati con la fascia tricolore sotto la Prefettura, i 27 sindaci del Senese (assenti quelli di centrodestra) sono stati affiancati dall’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini, dalle consigliere regionali Pd Anna Paris ed Elena Rosignoli, nonché da Silvio Franceschelli nella doppia veste di senatore e sindaco di Montalcino. "La rimodulazione dei finanziamenti del Pnrr destinati ai Comuni avviene mentre gli enti stanno portando avanti importanti progettualità, alcune delle quali a buon punto, e programmano nuovi interventi – affermano i primi cittadini –. La preoccupazione concreta è che i progetti non possano essere ultimati". Di qui la stesura di un documento che è stato consegnato al prefetto Matilde Pirrera. "Secondo Anci, per i Comuni toscani il taglio ammonterebbe a 600 milioni – è stato spiegato – e riguarderebbe la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica, la rigenerazione urbana, i piani urbani integrati, oltre al parziale definanziamento delle case di comunità". E ancora: "Parte delle modifiche al Pnrr potrebbero toccare anche la sanità senese, a beneficio della quale sono stati annunciati stanziamenti, con importanti interventi sull’edilizia e sui servizi, da compiersi entro giugno 2026 – ha ribadito Bussagli –. Problemi anche per i tagli ai lavori contro il dissesto idrogeologico. Le rassicurazioni del ministro Fitto non ci tranquillizzano affatto".

L’impatto in Toscana potrebbe toccare 20 Case di Comunità su 77 interventi programmati; 7 ospedali di comunità su 23 previsti e le Centrali operative territoriali diventeranno 30 al posto di 37. "Chiediamo che il Governo faccia il possibile per arrivare al più presto a un chiarimento di questa situazione, affinché i nostri Comuni non rischino di vedere vanificati il grande impegno e i notevoli sforzi fatti finora – la conclusione –. Ne va del miglioramento concreto delle città, dei territori e della qualità della vita dei cittadini".

Inferocito il sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini: "Nel mio Comune verranno a mancare 1,5 milioni di fondi Pnrr. E’ una cosa inimmaginabile. Non si amministra così l’Italia". Concorde Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille: "Si baratta il certo per l’incerto. Ci sono opere già avviate. E’ una modalità inaccettabile di rapportarsi ai territori e alle amministrazioni comunali". Preoccupato il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci: "Da me sono a rischio 800mila euro di fondi Pnrr", mentre il senatore Franceschelli sottolinea: "Non è un discorso che riguarda un solo Comune, è in discussione un parco progetti con scadenza a giugno 2026: questa incertezza blocca lo sviluppo del Paese".

Infine Bonella Martinozzi, coordinatrice M5S della provincia di Siena, attacca: "E’ una mossa scellerata del Governo Meloni. Sarebbe interessante ascoltare il parere del sindaco di Siena circa l’operato dei suoi amici di partito che hanno compiuto questo capolavoro".