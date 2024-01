Fondi per Pienza dal Ministero. Alla ’Città ideale’ 350mila euro

Il progetto "Pensiero d’amore e sogno di bellezza", presentato dal Comune di Pienza è stato finanziato dal Ministero del Turismo per un importo di 350mila euro. Un finanziamento sul quale interviene l’onorevole Francesco Michelotti, Fratelli d’Italia. "Ha l’obiettivo - scrive il parlamentare- di valorizzare il brand ‘Pienza città ideale’. Il progetto consiste in una riorganizzazione del sistema di accoglienza turistica e del patrimonio informativo. Una formula innovativa ipotizzata dall’amministrazione comunale per ‘raccontare’ Pienza e la Val d’Orcia in un modo che ne superi le immagini ben note, proponendo ai numerosi turisti di scoprire luoghi meno conosciuti ma di altrettanto grande interesse culturale e storico. Grazie al Governo - conclude l’onorevole Michelotti - per il sostegno tangibile alle nostre città, mete sempre più attrattive per i turisti di tutto il mondo".

Manolo Garosi, sindaco della città di Pio II, rivela che l’amministrazione comunale ha già conferito alcuni incarichi sia per la progettazione sia per la realizzazione di opere presentate nel bando finanziato dal Ministero del Turismo. "Un finanziamento importante per un un progetto importante. Il nostro intento - dice il sindaco Garosi - è quello di procedere speditamente nella sua realizzazione".

Migliorare l’accoglienza dei turisti, questo l’obiettivo degli interventi del progetto. Pienza e il turismo, ovvero la risorsa occupazionale, economica, principale di questa Città. che pur - stando al rincorrersi di voci - danno in vendita diverse attività commerciali. Non certo, almeno stando ai dati che hanno rilevato, in alcuni mesi dello scorso anno, una flessione sul fronte delle presenze.

Ma alcune attività commerciali hanno segnato il passo. Non c’è un forno, il pane arriva dai paesi limitrofi o dai...congelatori, l’edicola ha chiuso i battenti, solo i quotidiani, si vendono in un bar. E su questo gli amministratori, nelle loro possibilità, cercano di trovare una risposta. Per aprire un forno occorre la ’cultura’ familiare. Lavoro pesante, impegnativo, che non ha trovato nessuno disposto a rilevare il forno dopo il decesso del titolare. Per l’edicola la soluzione, almeno della location, potrebbe arrivare dalla ristrutturazione dei giardini di piazza Dante Alighieri, che si trovano poco prima di entrare nel centro storico.