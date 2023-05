Fondi del progetto ABCura Assegnati dalla Regione circa dieci milioni di euro

Al Comune di Poggibonsi i fondi del progetto ABCura. Circa dieci milioni di euro assegnati dalla Regione Toscana in virtù della programmazione europea 2021-2027 che destina, attraverso il Fondo sociale europeo, nuove rilevanti risorse per incentivare l’inclusione sociale nella realizzazione di progetti integrati di rigenerazione urbana. Tutto con l’obiettivo, secondo gli intenti messi in evidenza dalla Regione, di promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane. Interessate diciannove amministrazioni della Toscana e tra queste appunto Poggibonsi. Lunedì la firma dell’accordo, alla presenza del presidente Giani, per un modello che intende essere innovativo anche sui temi dell’abitare sostenibile. Una porzione dei finanziamenti anche per il territorio di Poggibonsi a sostegno di operazioni che riguardano il Social Housing di via Aldo Moro (un polo da dedicare a persone con disabilità) e la riqualificazione di viale Garibaldi, nel centro storico. Nel capitolo della Cultura, in agenda il completamento dell’Archeodromo, la connessione del Parco della Fortezza di Poggio Imperiale con via Sangallo e il restauro della Fonte delle Fate, monumento che ospita tra l’altro l’opera I dormienti dell’artista Mimmo Paladino. La panoramica dei fondi per Poggibonsi nel progetto denominato ABCura comprende infine il settore Ambiente. In questo campo sono in programma le operazioni per l’efficientamento energetico degli impianti del Politeama. "È la terza programmazione europea consecutiva che assicuriamo alla nostra città - osserva il sindaco Bussagli - ed è un risultato lusinghiero. L’intervento portante è per il Social Housing in via Aldo Moro, costo 6 milioni di euro, che punta a un incremento del patrimonio dell’edilizia sociale, alla riorganizzazione dei servizi per disabili e all’individuazione di nuovi modelli abitativi". I finanziamenti sono ora disponibili e poi dovrà essere sviluppato il necessario iter per arrivare all’apertura dei cantieri. Il primo degli interventi, stando alle previsioni, potrà essere avviato presumibilmente nel 2024.

Paolo Bartalini