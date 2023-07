Fondi del Pnrr per mitigare il rischio idraulico

Dal Pnrr 1milione e 91mila euro per i progetti di mitigazione idraulica di Pieve di Sinalunga e il consolidamento dell’argine stradale in Via Cassia a Bettolle. A darne notizia, ieri, è stato il Comune di Sinalunga. Due i progetti che potranno essere realizzati grazie ai fondi del Pnrr: il primo interesserà il consolidamento di un argine stradale in via Cassia a Bettolle per un importo di 91.000 euro e il secondo, molto più importante e atteso da anni, riguarderà la mitigazione dal rischio idraulico di Pieve di Sinalunga finanziato per 1 milione di euro.

Il progetto che riguarderà l’area di Pieve di Sinalunga interverrà in maniera importante sul reticolo urbano di deflusso delle acque meteoriche. Il sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei, ha espresso soddisfazione per i fondi ottenuti: "Quello di Pieve di Sinalunga è un intervento atteso dagli abitanti e che ci permetterà di mettere in sicurezza un territorio a rischio idraulico andando così a contrastare in maniera concreta gli effetti metereologici dovuti al cambiamento climatico.

Il prossimo impegno, adesso, è quello di attivarsi per concretizzare gli interventi che dovranno essere conclusi entro il 31 marzo 2026".