Fondi a Chigiana e Fondazione Musei Senesi

Ci sono anche l’Accademia Musicale Chigiana, che ha ricevuto un contributo di 300mila euro, e la Fondazione Musei Senesi a cui sono stati assegnati 60mila euro, tra le realtà culturali della Toscana a cui sono state destinate le risorse della Regione per il sostegno alla cultura.

Questa seconda tranche ammonta a 14 milioni di euro, assegnati a una quarantina di soggetti tra Fondazioni, istituzioni operanti nello spettacolo, musei, festival e vanno a completare il budget di 30 milioni di euro, destinato alla cultura nel 2023. "Con questi ultimi finanziamenti – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani – siamo riusciti a raggiungere il tetto dei 30 milioni di contributi per il sostegno alla cultura nel 2023. Era un obiettivo che mi ero posto ma che non era facile raggiungere visti i momenti delicati per tutte le Regioni e in particolare per la Toscana, in parte per l’alluvione, e anche per la necessità di sopperire all’esigenza di garantire un sistema sanitario adeguato".