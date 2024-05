Fonderie Valdelsane la scommessa sul sole

È nel territorio comunale di Monteriggioni uno degli impianti fotovoltaici più estesi della provincia. Merito del rilevante investimento da due milioni e 200mila euro ad opera di Fonderie Valdelsane, importante realtà produttiva dalle solide radici geografiche nel circondario – la creazione del marchio rimanda al 1961 a Colle di Val d’Elsa – e riconosciuta a livello internazionale come l’industria dalla maggiore esperienza nella specifica fornitura di fusioni per stampi da vetreria. Prodotti che raggiungono 65 Paesi in varie parti del mondo.

Ieri mattina il taglio del nastro dell’impianto da circa 1.650 Kwh allo stabilimento nell’area industriale di Gabbricce. Il rilievo che ha assunto nel panorama industriale Fonderie Valdelsane, non solo in Italia e in Europa, è testimoniato anche da alcune cifre basilari capaci di fotografare la realtà in ambito industriale: settanta dipendenti, un fatturato da 25 milioni di euro, una produzione annuale di circa 7mila tonnellate di ghisa e 500 di bronzo.

Non solo i numeri da evidenziare, ma anche le notevoli competenze per il personale al lavoro: ingredienti che caratterizzano le strategie dell’impresa, stando ai riscontri nell’arco dei decenni.

Una scelta ben precisa, del resto, qualifica il percorso imprenditoriale di Fonderie Valdelsane: puntare sulla formazione di maestranze cresciute in pratica insieme all’azienda, e sulla continua modernizzazione degli impianti, oltre che sullo sviluppo della qualità delle leghe speciali riguardo ai temi che interessano da vicino la produzione. Aspetti che hanno consentito nel tempo a Fonderie Valdelsane di acquisire dei traguardi sempre più prestigiosi in materia di quote di mercato a livello internazionale.

Tutto all’interno di un un comparto ’di nicchia’ ma capace di offrire opportunità di successo. In questa fase di espansione per Fonderie Valdelsane, si inserisce dunque a pieno titolo l’investimento da parte dell’azienda per l’impiego dei pannelli fotovoltaici, appena inaugurati su una vasta superficie nel comprensorio come ulteriore opportunità. Ad accogliere al taglio del nastro le autorità – rappresentanti della Regione Toscana, sindaci di Monteriggioni e Colle di Val d’Elsa, Confindustria Toscana Sud con il presidente Fabrizio Landi, organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl, associazioni del territorio, forze dell’ordine – è intervenuto il presidente del Consiglio di amministrazione di Fonderie Valdelsane, Roberto Gerbi.