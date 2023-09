Fondazione Vita Cinque nuovi percorsi di specializzazione nell’Its

Formazione e mondo delle imprese, un binomio che Confindustria Toscana Sud e Fondazione Vita–ITS hanno voluto ribadire i durante la presentazione dei cinque percorsi didattici di specializzazione ITS negli ambiti delle life sciences. Un pomeriggio di approfondimento, che ha sottolineato il legame tra Siena, le sue imprese e le scienze della vita, oltre alla missione di ‘Nuove tecnologie per la vita’, l’istituto nato per formare figure professionali altamente specializzate in un settore strategico per l’economia, con 271 diplomati dal 2015. "Abbiamo ancora un mismatch in entrata tra aziende che cercano persone qualificate e non le trovano – ha sottolineato Fabrizio Landi, vicepresidente Confindustria - e chi vorrebbe qualificarsi ma non trova percorsi di studio adeguati. Lo scopo è promuovere questo matching, il nostro è un territorio fertile per le scienze della vita. Sono percorsi fortemente collegati con le aziende, investire sui nostri giovani vuol dire portarli a un livello di formazione tale da permettersi di inserirsi già formati nelle aziende".

L’anno accademico, in partenza ad ottobre, offrirà 5 corsi: Bioqualtech, Biomedtech, Profarmabio, Biochimlab, Probito. Tutti altamente specializzanti e comprensivi di stage necessari alla formazione degli studenti. ""Questi percorsi sono poco conosciuti in quanto giovani – ha sottolineato Stefano Chiellini, direttore dell’ITS -, ma parliamo di un settore trainante dell’economia del territorio, con circa 400 aziende in Toscana operanti nell’ambito delle scienze della vita. Un’offerta formativa stabile nel tempo, con percorsi che spaziano in tutta la ragione, per andare incontro a quelle aziende che necessitano di competenze specifiche, con le quali costruiamo questi progetti sinergicamente. Strutture come gli ITS nascono in ambito ministeriale, ce ne sono 128 in tutta Italia. Ma di queste, solo 8 guardano alle Scienze della vita".

Andrea Talanti