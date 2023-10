Fondazione. Veronesi: record di adesioni

Oltre 2.500 adesioni alla PittaRosso Pink Parade, camminata di 5 Km a sostegno di Pink is Good, progetto della Fondazione Veronesi che conta sulla partnership con PittaRosso per la ricerca scientifica contro i tumori femminili. "Si tratta di una soerta di flashmob – spiega Laura Ceccarelli, referente provinciale della Fondazione Veronesi –, una passeggiata spontanea, che quest’anno ha registrato un record di partecipanti: oltre 2mila le donazioni a Monteroni d’Arbia e altre 2-300 a Sovicille, ma molte persone sono attese direttamente alla partenza dove sarà possibile effettuare la donazione e ricevere la maglia per la passeggiata".

A Monteroni il ritrovo è oggi alle 9.30 in piazza della Resistenza con partenza alle 10 per un percorso che attraverserà le Crete Senesi: il percorso toccherà una parte dell’itinerario delle Strade Bianche, in direzione del Castello di San Fabiano, e tornerà, attraverso il Parco della Gora, in piazza della Resistenza. Qui saranno presenti due camper dell’Asl Toscana Sud Est che offriranno lo screening gratuito per l’Epatite C nell’ambito della campagna ’TestiamoCi’ della Regione. "In provincia di Siena è la terza edizione dell’iniziativa – conclude Ceccarelli –, mentre in Italia siamo alla decima. Abbiamo iniziato con 350 adesioni il oprimo anno, mentre oggi registriamo il record di oltre 2.500. Sono numeri importanti dovuti anche all’adesione della Contrade, eccetto l’Oca che non parteciperà perché impegnata nella cena della vittoria. Ciò nonostante ha voluto essere vicina alla Fondazione Veronesi donando 982 euro".

C.B.