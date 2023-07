Fondazione Territori Altavaldelsa "Situazione esplosiva e ingestibile"

"Con lo scenario attuale, il sociale pubblico in Valdelsa rischia seriamente di non avere un futuro". E’ una posizione durissima, quella che assume la Rsu della Fondazione Territori Altavaldelsa, organismo gestore delle residenze pubbliche e dei servizi sociali dei cinque Comuni valdelsani, che chiama direttamente in causa la Società della Salute e il suo presidente David Bussagli. "La situazione nelle residenze sociali e nelle residenze per disabili sta diventando a dir poco esplosiva e ingestibile – afferma una nota –. Da mesi denunciamo le enormi difficoltà nei rapporti con la dirigenza, che, dalla fine del 2022, per poter programmare investimenti e scelte deve fare riferimento alla Società della Salute: quest’ultima, purtroppo, sembra non fornire linee guida precise, non avendo, forse, la reale percezione delle difficoltà".

Tanti i problemi irrisolti e le questioni da tempo sul tappeto elencati dalla Rsu, a cominciare dalla carenza di personale sociosanitario e infermieristico: "Invece di assumere attingendo alla graduatoria già esistente ed in vigore, Ftsa sembra optare per il reperimento di precari, assunti a termine o utilizzando agenzie interinali – prosegue il documento –. Su questo tema abbiamo chiesto un confronto urgente, ma ad oggi la nostra richiesta non è stata presa in considerazione. Inoltre, Ftsa non ha ancora presentato un fondo credibile per gli incentivi aziendali, non ha risolto l’annosa questione dei turni e orari di lavoro e non ha neppure avviato il percorso per l’avanzamento di un livello professionale di molti dipendenti. Di fronte a tutto questo, nasce spontaneo il sospetto che la proprietà pubblica non abbia più a cuore le sorti di questa importantissima realtà aziendale che, oltre ad aiutare molte famiglie nella gestione professionale delle problematiche sociali, dà lavoro ad oltre 200 persone".

Persone che sono stanche di aspettare e che si dicono pronte ad una vertenza sindacale: "Se non verranno chiariti e risolti i problemi, lavoratrici e lavoratori discuteranno della necessità di un percorso vertenziale – conclude la nota –. Il nostro appello è rivolto al presidente della Sds David Bussagli, nonché presidente della Provincia di Siena e sindaco di Poggibonsi, (Comune che detiene una quota maggioritaria della Sds e, di conseguenza, della Ftsa), che nei mesi passati ha sempre rifiutato di incontrarci, pur essendo lui il soggetto unico che potrebbe, e dovrebbe, spiegare con chiarezza dove intende condurre la Fondazione".

A.V.