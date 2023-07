Fondazione Musei Senesi Siena: "Pronti a rientrare a fine agosto"

"Il Comune ha intenzione di rientrare nella Fondazione Musei senesi". L’annuncio del sindaco Nicoletta Fabio è la risposta all’interrogazione in consiglio comunale della consigliera del gruppo Pd Gabriella Piccinni, circa la partecipazione del Comune di Siena alla Fondazione Musei Senesi e la collaborazione tra istituzioni per la produzione espositiva. "Il ritorno fa parte di un ragionamento generale di questa amministrazione, vale a dire un’apertura non solo generica al dialogo ma anche al territorio – ha detto Nicoletta Fabio -. Quindi non essere parte di una rete museale che coinvolge la quasi totalità del territorio circostante sarebbe una contraddizione".

Una volontà, questa della giunta Fabio, più volte ribadita in campagna elettorale, e che porterà il Comune a rientrare, dopo l’uscita nel 2019 con l’amministrazione De Mossi, all’interno della Fondazione. "Io ho avuto, ancor prima dell’interrogazione della consigliera Piccinni, un incontro con Elisa Bruttini, presidente della Fondazione Musei Senesi. Le avevo preannunciato questa nostra volontà di rientrare, accolta con grande soddisfazione e piacere dalla Fondazione – ha spiegato il sindaco Fabio -. Ho chiesto loro di fornirmi una nota con rappresentate tutte le potenziali tipologie di collaborazione, che ho ricevuto proprio stamani. Non deve trattarsi necessariamente di una collaborazione attinente al Museo Civico come era stato in passato; possiamo pensare a una tipologia diversa di interventi. Si parla per esempio di una rivitalizzazione dell’Eco Museo, che è un progetto che si è un po’ perso per strada, e con Elisa Bruttini ragionavamo sull’opportunità di rinnovarlo. Ma si potrebbe parlare anche di Museo Civico, Museo dell’Acqua, di attività di tipo didattico e comunicativo, c’è tutto un ventaglio di offerte da parte della Fondazione. Insieme alla giunta cercheremo di individuare quella più opportuna".

Palazzo Pubblico, con queste premesse, dovrebbe riuscire a rientrare formalmente all’interno della Fondazione Musei Senesi già entro fine agosto. "Le tempistiche sono quelle necessarie alla formalizzazione dell’atto, sarà fatto tutto nei tempi più brevi possibili – ha concluso il sindaco Fabio -. Indicativamente fissiamo il termine entro il mese di agosto, nonostante sia tempo di Palio e di ferie verranno fatte tutte le procedure per poter formalmente rientrare nella Fondazione. Contemporaneamente valuteremo cosa poter fare insieme".

Eleonora Rosi