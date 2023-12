Fondazione Mps in soccorso di Tls. Via libera all’usufrutto della sede

L’operazione era stata delineata nei giorni scorsi, quando la deputazione generale aveva invitato la deputazione amministratrice "a valutare un’operazione di supporto alla Fondazione Tls". E ieri è arrivata la nota ufficiale che definisce quanto era già stato già ipotizzato, cioè il conferimento dell’immobile ex Siena Biotech a Tls per consentire di salvaguardare i conti dissestati. Lo strumento prescelto è stata la "costituzione di usufrutto dell’immobile Medicine research center, per la durata di sedici anni", si legge nella nota stampa.

Uno strumento grazie al quale Tls potrà accedere ai mutui necessari per superare questa fase, anche se Palazzo Sansedoni chiede come garanzia "la predisposizione di un Piano industriale per il triennio 2024-2026 e l’adozione di specifiche modalità organizzative per rafforzare il sistema dei controlli interni e il processo di monitoraggio relativo all’attuazione del Piano stesso". Un giro di parole che invita a tenere sotto controllo il bilancio, al di là di ogni valutazione su Biotecnopolo e contributi esterni, che hanno infiammato anche il dibattito politico con il segretario Pd Valenti che invita a non fare processi sommari e il centrodestra che invece chiede chiarezza a partire dai vertici.

"Fondazione Mps, in qualità di socio fondatore sostenitore di Tls – prosegue la nota stampa – interviene, così, con un’operazione finalizzata al rafforzamento patrimoniale del distretto biotecnologico senese, deliberata dalla deputazione amministratrice nella seduta del 21 dicembre anche alla luce dell’invito formulato dall’organo di indirizzo".

Palazzo Sansedoni precisa anche "il conferimento del Medicine research center non avrà riflessi sul patrimonio netto e suoi conti economici prospettici della Fondazione Mps". L’immobile, dal valore stimato di 15 milioni di euro, era stato acquistato all’asta dalla Fondazione Monte dei Paschi, con l’obiettivo dichiarato di metterlo a disposizione di Tls evitando l’ingresso di fondi speculativi. Ora il passo ulteriore con la concessione dell’usufrutto.