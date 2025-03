Fondazione Mps. Blitz a Siena di Michelotti

Visita-lampo di Francesco Michelotti ieri a Siena. Il parlamentare di FdI, avvistato in Piazza del Campo, avrebbe fatto una serie di incontri politici con Alessandro Manganelli, per risolvere il caso della designazione di quattro componenti della Deputazione Generale della Fondazione Monte di Paschi. Mancherebbe infatti la quadratura del cerchio sull’equilibrio tra rappresentanza maschile e femminile. Di qui la pubblicazione (annunciata sabato e avvenuta ieri mattina) della riapertura dei termini per la presentazione dei nomi. La nuova scadenza è stata fissata a giovedì 27 marzo. I candidati che hanno già presentato la candidatura entro il 24 febbraio possono dare conferma sull’apposito modello. Ma c’è chi sente aria di ricorso...