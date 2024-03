Fondazione chiusa: "Ma mancano le prospettive"

Il Consiglio comunale ha deliberato lo scioglimento della fondazione di partecipazione ’Futura per dopo di noi’, dopo l’addio delle associazioni di volontariato. L’atto, illustrato dall’assessore al Sociale Micaela Papi, è stato approvato con 27 voti favorevoli e 4 astenuti (Pd). "Ne facevano parte Il Laboratorio, Associazione Sesto Senso, Arciconfraternita della Misericordia, Associazione di Pubblica Assistenza, Anmig, Le Bollicine, Associazione Senese Down, Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Unione ltaliana Ciechi – ha spiegato Papi –. ’Futura per dopo di noi’ aveva lo scopo di provvedere all’assistenza, all’integrazione sociale, alla tutela della salute, al recupero delle persone diversamente abili, prestando o garantendo il diritto ai servizi e alle prestazioni per la prevenzione, la cura e il recupero delle capacità residue. La fondazione, inoltre, era nata con lo scopo di offrire sostegno all’inserimento familiare, lavorativo e sociale dei diversamente abili e alla preparazione all’eventuale accoglienza in strutture di tipo familiare, per evitare il ricovero in istituto nei casi in cui queste persone fossero rimaste prive di ogni riferimento parentale".

Dopo l’addio dei soci, il Comune ha deliberato lo scioglimento della fondazione. Sul tema è intervenuto il Dem Alessandro Masi: "Resta il problema dell’assistenza ai disabili dopo la morte dei genitori. Oggi si ricorre al cohousing, ma allora si pensò alla collaborazione tra il Comune e l’ente primario. L’amministrazione deve avere il coraggio di costruire nuovi servizi – ha rimarcato –. Nello scorso mandato sono arrivati cospicui fondi per il Covid, potevano essere utilizzati in questo modo. Auspico – ha concluso – che il problema del ’dopo di noi’ sia la base per costruire un nuovo welfare". Concorde Anna Ferretti, Progetto Siena: "Quella della Fondazione era una morte annunciata perché sono cambiati i tempi da quando è stata costituita. Tutte le esperienze del ’dopo di noi’ sono nate dalle associazioni e dalle famiglie: una fondazione a maggioranza pubblica non poteva rispondere a certe esigenze. Ora però manca una prospettiva per affrontare il tema. Va costruito qualcosa di diverso per dare risposte alle famiglie".